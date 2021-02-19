بـ4.2 مليون جنيه.. إنشاء 50 منزلًا ريفيًا في "أرض الملك" بالوادي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الوادي الجديد -محمد الباريسي:

أعلن اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع المنازل الريفية بقرية أرض الملك التابعة لمركز باريس بتكلفة 4 مليون و200 ألف جنيه، والتي اشتملت على تنفيذ 50 منزل بدوي، بتكلفة 3 مليون جنيه و400 ألف جنيه، وجرى توصيل الكهرباء لها بتكلفة 800 ألف جنيه.

أكد أيمن، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، تنفيذ 72 وحدة سكنية (3 عمارات) للأولى بالرعاية، بحي السبط بالخارجة، وتنفيذ شبكة الصرف الصحي، لـ 50 بيتاً بدوياً بقرية غرب الموهوب بالداخلة، ورفع كفاءة وإنشاء 195 منزلاً ضمن مشروع سترة، بالخارجة والداخلة.