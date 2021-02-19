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بتوجيه رئاسي.. نقل متضرري عقار كوم الشقافة المائل إلى "بشائر الخير"- صور

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بتوجيه رئاسي.. نقل متضرري عقار كوم الشقافة المائل إلى "بشائر الخير"- صور بتوجيه رئاسي.. نقل متضرري عقار كوم الشقافة المائل إلى "بشائر الخير"- صور

مصراوي Masrawy

04:32 م الجمعة 19 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:
أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح ، بتوفير وحدات سكنية بـ "بشائر الخير" لمتضرري عقار كوم الشقافة المائل.
جاء ذلك في تصريحات له خلال لقاءه سكان عقار كوم الشقافة المائل، وعددهم 8 أسر، اليوم الجمعة، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدائرة، وسحر شعبان، رئيس حي غرب.
وقال المحافظ، أنه بعد بعد رفع شكوى الأهالي إلي الرئيس السيسي أعطي تعليمات فورا بتوفير وحدات سكنية لهم مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية بمدينة بشاير الخير.
وأضاف الشريف، أنه سيجري نقل الأسر إلي شقق بشائر الخير بدءا من الغد، موجها الشكر إلى الرئيس السيسي، على الاستجابة السريعة لدعم الأهالي المتضررة بالعقار المائل.
وأكد أن الدولة لا تبخل بأي جهد للوقوف بجانب أبنائها، لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياه كريمة لهم، رغم الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها في كافة القطاعات.
كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا، في 6 فبراير الجاري، يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحي غرب.
وتبين من المعاينة أن العقار المائل مكون من أرضي و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بنائه دون ترخيص عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.
وأصدر المحافظ الإسكندرية، عدة قرارات منها إخلاء 5 عقارات بمحيط العقار المائل من السكان، وهدمه حتى سطح الأرض.

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