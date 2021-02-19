فحص 1178 مواطنًا خلال قافلة طبية في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية بقرية منشأة أبو مليح بمركز سمسطا، اليوم الجمعة، بهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1178 مواطنًا، وإجراء 95 تحليل الدم، و37 تحليل طفيليات، وإجراء 23 أشعة، 61 موجات فوق صوتية، وتحويل 18 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ113 مواطنًا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات (الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد - أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا) - الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.