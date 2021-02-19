أخبار عاجلة

غالبية الأمريكيين يثقون بقدرة بايدن على التعامل مع قضايا السياسة الخارجية -
فرنسا تبحث تشديد قيود مكافحة كورونا مجددًا -
"المراكز الإفريقية للأمراض": 8 دول أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور -
غانا تتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا ضمن مبادرة "كوفاكس" -
البيت الأبيض: إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي -
"الأوقاف": إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف القليوبية لانقطاعه عن العمل -
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف" -
تشييع جنازة 5 أطفال من ضحايا مركب بحيرة مريوط بالإسكندرية- فيديو وصور -
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة" -
غدًا.. وزير التموين في أسوان لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تجهيز 10 مراكز طبية في جنوب سيناء لتطبيق منظومة التأمين الشامل

Print
تجهيز 10 مراكز طبية في جنوب سيناء لتطبيق منظومة التأمين الشامل تجهيز 10 مراكز طبية في جنوب سيناء لتطبيق منظومة التأمين الشامل

مصراوي Masrawy

04:01 م الجمعة 19 فبراير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المنظومة الصحية بالمحافظة جاهزة ومستعدة للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي ومستشفى أبورديس المركزي، و10 وحدات ومركزًا صحيًا جرى الانتهاء من تطويرهم وتزويدهم بكافة الإمكانيات الطبية اللازمة.

وقال محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم الجمعة، إنه جاري العمل في تطوير باقي المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية، بواقع 6 مستشفيات و13 مركزًا ووحدة صحية، ليصل إجمالي عدد المستشفيات التي تطبق منظومة التأمين 8 مستشفيات، و 23 مركزًا ووحدة صحية على مستوى كافة مدن المحافظة جرى تطوير البنية التحتية لهم وجاري تجهيزها بتكلفة تصل إلى 3.28 مليار جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، تستهدف 103800 مواطن بكافة الإدارات صحية، وسجل 86718 مواطنًا.

وعن جائحة قال المحافظ، أنه تتلاشى من المحافظة، وقريبًا سيجري إعلان صفر إصابات، وبلغ إجمالي حالات العزل داخل أقسام العزل بالمستشفيات 10 حالات فقط، و5 حالات عزل منزلي، وجميعهم في حالة صحية جيدة، ويجري متابعتهم على مدار 24 ساعة، وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المراكز الإفريقية للأمراض": 8 دول أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور

"المراكز الإفريقية للأمراض": 8 دول أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

شبكة عيون الإخبارية