تجهيز 10 مراكز طبية في جنوب سيناء لتطبيق منظومة التأمين الشامل

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جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المنظومة الصحية بالمحافظة جاهزة ومستعدة للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي ومستشفى أبورديس المركزي، و10 وحدات ومركزًا صحيًا جرى الانتهاء من تطويرهم وتزويدهم بكافة الإمكانيات الطبية اللازمة.

وقال محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم الجمعة، إنه جاري العمل في تطوير باقي المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية، بواقع 6 مستشفيات و13 مركزًا ووحدة صحية، ليصل إجمالي عدد المستشفيات التي تطبق منظومة التأمين 8 مستشفيات، و 23 مركزًا ووحدة صحية على مستوى كافة مدن المحافظة جرى تطوير البنية التحتية لهم وجاري تجهيزها بتكلفة تصل إلى 3.28 مليار جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، تستهدف 103800 مواطن بكافة الإدارات صحية، وسجل 86718 مواطنًا.

وعن جائحة فيروس كورونا قال المحافظ، أنه تتلاشى من المحافظة، وقريبًا سيجري إعلان صفر إصابات، وبلغ إجمالي حالات العزل داخل أقسام العزل بالمستشفيات 10 حالات فقط، و5 حالات عزل منزلي، وجميعهم في حالة صحية جيدة، ويجري متابعتهم على مدار 24 ساعة، وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهم.