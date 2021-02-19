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بطول 23 كم.. تنفيذ أعمال رصف طرق داخلية في مراكز وقرى الوادي الجديد

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بطول 23 كم.. تنفيذ أعمال رصف طرق داخلية في مراكز وقرى الوادي الجديد بطول 23 كم.. تنفيذ أعمال رصف طرق داخلية في مراكز وقرى الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

03:53 م الجمعة 19 فبراير 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع عدة طرق بالمراكز والقرى بطول 23,5 كيلو متر تضمنت رصف طريق بقرى الداخلة وبلاط، بطول 7 كيلو مترات، وازدواج طريق الخارجة المنيرة بطول 10 كيلو مترات، كما جرى تنفيذ أعمال رصف طرق داخلية بمركز الخارجة بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 22 مليون جنيه.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، إنه يجرى:

- تنفيذ أعمال رصف في 15 شارع بنطاق مدينة الخارجة.

- ورصف ستة كيلومترات بقريتي جناح والمنيرة.

حيث جرى طرح مشروعات رصف الطرق وإسنادها للشركة الوطنية للطرق والبدء في التنفيذ، على أن يجري التسليم قبل شهر مايو المقبل، إذ جرى البدء في تنفيذ عدد كبير من مشروعات الخطة برصف شوارع رئيسية وفرعية بنطاق مدينة الخارجة.

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