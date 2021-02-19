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تحرير 90 مخالفة تموينية خلال أسبوع في بني سويف

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تحرير 90 مخالفة تموينية خلال أسبوع في بني سويف تحرير 90 مخالفة تموينية خلال أسبوع في بني سويف

مصراوي Masrawy

03:52 م الجمعة 19 فبراير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:
شنت مديرية تموين بني سويف برئاسة المهندس وصفي عبد الله، حملات على الأسواق على مدار الأسبوع الماضي، لضبط الوضع في مجال تداول السلع في هذه المواقع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار أو الاحتكار.
أسفرت الحملات عن تحرير 90 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 13 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و12 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و18 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و4 محضر للتصرف في 15 جوال دقيق مدعم، و 23 لعدم صرف بون صرف للمواطنين، و8 محاضر لبيع وهمي.

فيما جرى تحرير 6 محاضر للبدالين"البقالين" التموينيين لعدم مزاولة النشاط أثناء مواعيد العمل الرسمية وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وضبط 150 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر، و50 كجم لحوم دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 4 محاضر في هذا الشأن، بالإضافة إلى تحرير 45 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و25 محضرا لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة، ومحضر لأحد المخابز السياحية لممارسة النشاط دون ترخيص.

كما جرى تحرير 2محضر لمستودعين بوتاجاز تبين غلقها أثناء مواعيد العمل، ومحضر لطلمبة رصيف بدون ترخيص، وجرى التحفظ على 1000 لتر بنزين وسولار.

كما تمكنت الحملات من ضبط 200 كجم سكرغير صالح للاستهلاك الآدمي، و2جركن مكسبات طعم منتهية الصلاحية داخل أحد مصانع الآيس كريم، بجانب ضبط300 كجم شورتنج النخلتين، و 2 جركن خل وكلوريد كالسيوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بداخل أحد مصانع الجبنة بالمنطقة الصناعية شرق النيل، علاوة على مصادرة 500 قطعة أدوات صحية مجهولة المصدر وبدون فواتير شراء بداخل أحد محلات بيع الأدوات الصحية.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها لجهات التحقيق المختصة.

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