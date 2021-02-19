صور.. انطلاق فعاليات مبادرة "حماية" لدعم القرى الأكثر احتياجًا في أسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان - إيهاب عمران:

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، من داخل قرية المنصورية مركز دراو باسوان، قوافل مبادرة حماية لدعم أهالي المحافظة، والتى ينظمها "صناع الخير للتنمية، وحياة كريمة، وبنك القاهرة، وسى اس ار ايجبت"، ضمن أعمال المرحلة الثانية من حماية لدعم المناطق الحدودية، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

حضر فعاليات إطلاق القوافل الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وعدد من وكلاء الوزارات المعنية بالمحافظة وقيادات تنفيذية وشعبية وممثلين للمؤسسات الشريكة فى التنفيذ.

وأكد الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، خلال تفقده أعمال القوافل على دعم الجهاز الإداري للدولة لجهود العمل الأهلي الجادة مثمنا الدور الذي تقوم به مؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة حياة كريمة، وبنك القاهرة وسى اس ار ايجبت من خلال إطلاق مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية، مشيدا بجودة الخدمات الطبية التى تقدمها مبادرة حماية من خلال توقيع الكشف على أمراض العيون وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وأوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن قوافل مبادرة حماية لدعم أهالي أسوان تتضمن استهداف المناطق الأكثر احتياجا بقرى أسوان وتقديم الدعم الطبى فى مجال محاربة العمى لأهالي هذه المناطق فضلا عن توزيع كراتين المواد الغذائية وحقائب الوقاية من فيروس كورونا وبطاطين الشتاء.

وأضاف أن القوافل بداية انطلاقة لمرحلة جديدة من العمل لمواصلة تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا بأسوان، وان المرحلة المقبلة سوف تشهد بداية إعادة إعمار قرية المنصورية، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر، التى تناسب البيئة المعيشية للأهالي والتي تدر عليهم دخلًا مجزيًا.

وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة حرص البنك على إطلاق مبادراته المجتمعية لخدمة أكبر عدد من الأسر المستحقة بكافة محافظات الجمهورية وخاصة صعيد مصر والمناطق الحدودية وخاصة فى ظل الظروف التى يشهدها العالم أجمع فى مواجهة فيروس كورونا، حيث اتخذ البنك خطوات استباقية عديدة فى مجال العمل المجتمعي لمساندة المتضررين.

وأكدت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة على أن قوافل مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية مستمرة في تنفيذ انشطتها الانسانية والطبية الرائدة وأن استهداف قرى أسوان ومن قبلها التجمعات الصحراوية وسكان الوديان بحلايب والشلاتين ووسط سيناء يأتي تأكيدًا على حرص حياة كريمة على تقديم الخدمات الإنسانية والطبية لكل مصرى مستحق على أرض مصر وأن قوافل المبادرة سوف تستمر فى استهداف المناطق الحدودية لتصل خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى أهالينا فى واحة سيوة وفى الوادى الجديد.