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اليوم.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في أسوان لمدة 7 ساعات

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اليوم.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في أسوان لمدة 7 ساعات اليوم.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في أسوان لمدة 7 ساعات

مصراوي Masrawy

03:23 م الجمعة 19 فبراير 2021

أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بيانا حول قطع مياه اليوم الجمعة، عن 3 مناطق في مدينة أسوان ولمدة 7 ساعات.

وجاء في نص البيان: "نظراً للقيام بتنفيذ أعمال ربط خط 300 مم جديد بأخر 400 مم بجوار نادى أسوان، وهو ما يترتب عليه قطع المياه عن مناطق " أطلس–كورنيش النيل – وسط مدينة أسوان وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح السبت".

وأهابت الشركة بالمواطنين، والجهات الخدمية المعنية، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة بالإتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.

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