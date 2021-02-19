لليوم الرابع.. 20 صورة ترصد أعمال إزالة آثار الأمطار في الدقهلية

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الدقهلية - رامي محمود:

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز محافظة الدقهلية أعمال شفط وكسح تجمعات مياة الأمطار نتيجة الطقس غير المستقر الأيام الـ3 الماضية، تيسيرًا لحركة انتقال المواطنين وسيولة الحركة المرورية.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إن هناك متابعة مستمرة للأعمال الجارية بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة من خلال غرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات والكوارث.

وأكد البيان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين بكافة المناطق فى هذا الشأن، وان الفرق العاملة برفع التراكمات من تجمعات مياه الأمطار فورًا.

يذكر أن فرق مشكلة من الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بجميع المراكز والمدن والأحياء قد واصلت أعمال كسح وشفط تجمعات مياة الأمطار بالشوارع والميادين على مدار الأيام الماضية وحتى اليوم الجمعة ،وجرى التعامل من قبل كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

ووجه المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، الشكر للجميع مؤكدا أن جميع العاملين فى هذه الفرق من العمال والمشرفين ومسئولي الشركة ورؤساء الوحدات المحلية يستحقون كل تقدير واحترام مضيفا اننا جميعا أعضاء الجهاز التنفيذى نعمل بكل تعاون والجميع يبذل كافة الجهود من أجل العمل على تحقيق مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية.

يذكر أن محافظة الدقهلية أصدرت بيانًا قالت فيه إن هناك توجيهات لجميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة وسرعة التعامل الفوري مع حالة الطقس وسقوط أمطار وضرورة تمركز وانتشار الفرق العاملة والمعدات اللازمة بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى للتعامل في حينه مع تجمعات الأمطار بالشوارع والميادين حتى انقضاء المدة المعلنة لاحتمالات تقلبات الطقس وعدم استقراره.