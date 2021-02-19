صرف دفعة جديدة لقروض مشروعات شباب الخريجين في الدقهلية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الدقهلية-رامي محمود:

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، اعتماد صرف الدفعة 147 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد "دفعة يناير 2021" وذلك بإجمالى 950 ألف جنيه موزعة على 14 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال بيان صادر عن المحافظة، إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة 48 شابًا وفتاة (22 من الذكور - 26 من الإناث).

وقال البيان إن بذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 92.290 مليون جنيه استفاد منها 11979 شابًا وفتاة ( 5743 ذكور - 6236 أناث).

من جهتها شددت زينب الامشاطي، مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.

وأكدت على تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وأوضحت الإمشاطي أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد ومما يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.