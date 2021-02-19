أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة" -
غدًا.. وزير التموين في أسوان لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية -
في يوم واحد.. ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف -
العرابي: تمكين الشباب السبيل الوحيد لمواجهة الأفكار المتطرفة -
كوبونات للتبرع و50% تخفيضا.. تفاصيل معارض أهلا رمضان والسلع المتوفرة بها -
القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن -
سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدم أوراق اعتماده للرئيس المجري -
الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي -
"محمد بن سلمان" و"مشعل الأحمد".. علاقة أخوية رسخت الروابط بين الرياض والكويت -
الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة: المملكة مركز عالمي للرياضات الكبرى بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالسويس

Print
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالسويس إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالسويس

مصراوي Masrawy

03:03 م الجمعة 19 فبراير 2021

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "السويس - القاهرة"، ونقل إسعاف السويس المصابين إلى مستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس تلقى إخطارًا اليوم الجمعة من قوات تأمين الطرق يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "السويس - القاهرة".

وأفادت المعاينة أن سبب الحادث انفجار الإطار الخلفي، وأثر ذلك على اتزان السيارة وانحراف عجلة القيادة في يد السائق، وانقلابها.

وقال مصدر طبى في السويس، إن 3 من بين المصابين حالتهم خطرة وجرى نقلهم للعناية المركزة، بينما باقي المصابين حالتهم مستقرة وتنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح سطحية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

شبكة عيون الإخبارية