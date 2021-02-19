إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالسويس

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السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "السويس - القاهرة"، ونقل إسعاف السويس المصابين إلى مستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس تلقى إخطارًا اليوم الجمعة من قوات تأمين الطرق يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "السويس - القاهرة".

وأفادت المعاينة أن سبب الحادث انفجار الإطار الخلفي، وأثر ذلك على اتزان السيارة وانحراف عجلة القيادة في يد السائق، وانقلابها.

وقال مصدر طبى في السويس، إن 3 من بين المصابين حالتهم خطرة وجرى نقلهم للعناية المركزة، بينما باقي المصابين حالتهم مستقرة وتنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح سطحية.