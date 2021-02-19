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صور.. إنهاء خصومة ثأرية في مركز طامية بالفيوم

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صور.. إنهاء خصومة ثأرية في مركز طامية بالفيوم صور.. إنهاء خصومة ثأرية في مركز طامية بالفيوم

مصراوي Masrawy

03:00 م الجمعة 19 فبراير 2021

الفيوم – حسين فتحى:

نجحت أجهزة الأمن في محافظة الفيوم في إنهاء خصومة ثأرية بين أفراد عائلة حرب في قرية الجمهورية بمركز طامية بالفيوم.

أشرف على مراسم الصلح العمدة خاطر عبد القوي خاطر، عمدة قرية فرقص، وشهدها، أحمد مفتاح معبد مساعد مدير أمن الفيوم، واللواء أشرف عبد السميع مساعد مدير أمن الفيوم، والعميد شريف عبد العظيم رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق الفيوم والعقيد معتز اللواح مفتش مباحث مركز طامية.

ترجع وقائع الخصومة الثأرية إلى العام الماضي عندما وقعت مشاجرة بين أولاد العم على خلفية مشاجرة بين شخصين من العائلة بسبب اعتداء أحد الأشخاص على زوجته وعندما حضر ابن عمه، مندوب مبيعات بالقاهرة، لمعاتبته بسبب اعتداءه على شقيقته، ضربه على رأسه باستخدام عصا غليظة،على رأسه أدت إلى وفاته.

وكشف العمدة خاطر المشرف على عملية الصلح، أنه جرى تسليم كفن، ودفع مليون و500 ألف جنيه لصالح أسرة المجنى عليه، واتفق أبناء العم على نبذ الخلافات بينهما للأبد.

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