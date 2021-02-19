أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة" -
غدًا.. وزير التموين في أسوان لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية -
في يوم واحد.. ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف -
العرابي: تمكين الشباب السبيل الوحيد لمواجهة الأفكار المتطرفة -
كوبونات للتبرع و50% تخفيضا.. تفاصيل معارض أهلا رمضان والسلع المتوفرة بها -
القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن -
سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدم أوراق اعتماده للرئيس المجري -
الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي -
"محمد بن سلمان" و"مشعل الأحمد".. علاقة أخوية رسخت الروابط بين الرياض والكويت -
الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة: المملكة مركز عالمي للرياضات الكبرى بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لـ65 قرية

Print
محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لـ65 قرية محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لـ65 قرية

مصراوي Masrawy

02:52 م الجمعة 19 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، المخطط التفصيلي لـ65 قرية في مدن بنها والقناطر الخيرية وشبين القناطر وقليوب، وذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندسة منال زين العابدين مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

قال محافظ القليوبية، إنه جرى اعتماد المخطط التفصيلي لجميع قرى مركز بنها، عدا قرية كفر الجزار، وجاري مراجعته من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

في مدينة القناطر الخيرية جرى اعتماد قرى "سندبيس، وأجهور الصغرى، والبرادعة، وخلوتها، وأبو الغيط، وباسوس، والمنيرة، والعامرية، وشبرا شهاب، وكفر الشرفا الغربي، وسندبيس، وقرنفيل، وشلقان، والأخميين، والخرقانية، وكفر الحارث، وكفر سليم".

وفي مدينة شبين القناطر جرى اعتماد قرى "الشوبك، وطحانوب، والكوم الأحمر، وكفر طحا، ومنشأة الكرام، وعرب الصوالحة، ونزلة عرب جهينة، ونوى، والزهويين، ونوب طحا، والأحراز، وكفر سليمان الور، وتل بني تميم، وكفر شبين، والحصافة، وكفر الدير، ومنية شبين، وطحورية، وكفر الشيخة سالمة، والحسانية، والقلزم، وكفر الشرفا القبلي، وكفر الصهبي، وكفر سعد بحيري، وكفر طحورية، والمريج، وكفر الشوبك، وكفر سندوة، والجعافرة، وعرب الشعارة، وكوم السمن، والسلمانية، والقشيش، والحزانية، والعطارة، وغريري".

وفي مدينة قليوب جرى اعتماد المخطط التفصيلي لقرى بلقس، وسنديون، وطنان، وقلما، وزاوية النجار، وكفر أبو جمعة، والسد.

وأكد محافظ القليوبية، أن المخططات التفصيلية التي اعتمد تعديلها يبدأ العمل طبقا لها ابتداءا من يوم نشر التعديلات بالجريدة الرسمية، وذلك تيسيرا على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء فى هذه المدن والمراكز والقرى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

شبكة عيون الإخبارية