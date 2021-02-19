محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لـ65 قرية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، المخطط التفصيلي لـ65 قرية في مدن بنها والقناطر الخيرية وشبين القناطر وقليوب، وذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندسة منال زين العابدين مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

قال محافظ القليوبية، إنه جرى اعتماد المخطط التفصيلي لجميع قرى مركز بنها، عدا قرية كفر الجزار، وجاري مراجعته من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

في مدينة القناطر الخيرية جرى اعتماد قرى "سندبيس، وأجهور الصغرى، والبرادعة، وخلوتها، وأبو الغيط، وباسوس، والمنيرة، والعامرية، وشبرا شهاب، وكفر الشرفا الغربي، وسندبيس، وقرنفيل، وشلقان، والأخميين، والخرقانية، وكفر الحارث، وكفر سليم".

وفي مدينة شبين القناطر جرى اعتماد قرى "الشوبك، وطحانوب، والكوم الأحمر، وكفر طحا، ومنشأة الكرام، وعرب الصوالحة، ونزلة عرب جهينة، ونوى، والزهويين، ونوب طحا، والأحراز، وكفر سليمان الور، وتل بني تميم، وكفر شبين، والحصافة، وكفر الدير، ومنية شبين، وطحورية، وكفر الشيخة سالمة، والحسانية، والقلزم، وكفر الشرفا القبلي، وكفر الصهبي، وكفر سعد بحيري، وكفر طحورية، والمريج، وكفر الشوبك، وكفر سندوة، والجعافرة، وعرب الشعارة، وكوم السمن، والسلمانية، والقشيش، والحزانية، والعطارة، وغريري".

وفي مدينة قليوب جرى اعتماد المخطط التفصيلي لقرى بلقس، وسنديون، وطنان، وقلما، وزاوية النجار، وكفر أبو جمعة، والسد.

وأكد محافظ القليوبية، أن المخططات التفصيلية التي اعتمد تعديلها يبدأ العمل طبقا لها ابتداءا من يوم نشر التعديلات بالجريدة الرسمية، وذلك تيسيرا على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء فى هذه المدن والمراكز والقرى.