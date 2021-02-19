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لم يستطيعوا نقلها.. دفن أنثى الحوت النافقة على ساحل كفر الشيخ

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لم يستطيعوا نقلها.. دفن أنثى الحوت النافقة على ساحل كفر الشيخ لم يستطيعوا نقلها.. دفن أنثى الحوت النافقة على ساحل كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

02:37 م الجمعة 19 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت اللجنة المشكلة من محطة البحوث المائية في بلطيم، وإدارة البيئة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، دفن أنثى الحوت النافقة في مكان العثور عليها بشاطئ بركة غليون التابعة لمركز مطوبس، المطل على البحر المتوسط.

جرى دفن أنثى الحوت صحيًا وفقًا الاجراءت المتبع عملها نحو ذلك، وذلك لضخامة حجمها، وصعوبة نقلها إلى محطة الثروة المائية ببلطيم للتحنيط، وذلك بعد الاتفاق بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وجهاز شئون البيئة على دفنها بالطرق الصحية.

ورجحت اللجنة بحسب المعلومات المبدئية، أن أنثى الحوت النافقة تكون مهاجرة من مضيق جبل طارق، وقبل هجرتها منه تكون دخلت المضيق قادمة من المحيط الأطلنطي، ونفوقها طبيعيًا لعدم وجود أي آثار تدل غير ذلك.

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