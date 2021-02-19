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محافظ أسيوط: إنشاء فرع مكتبة العامة في قرية بني عديات

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محافظ أسيوط: إنشاء فرع مكتبة مصر العامة في قرية بني عديات محافظ أسيوط: إنشاء فرع مكتبة العامة في قرية بني عديات

مصراوي Masrawy

02:35 م الجمعة 19 فبراير 2021

أسيوط - محمود عجمي:

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على إقامة فرع لمكتبة العامة بقرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط وذلك بمقر الوحدة المحلية القديم، بهدف التوسع في نشاط المكتبة داخل مدن ومراكز المحافظة لاستقبال المواطنين المحبين للقراءة والثقافة والاطلاع على مختلف العلوم.

وأكد محافظ أسيوط، على أهمية الدور الهام الذي تقوم به مكتبات مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب بما تقدمه من خدمات ثقافية وما تنظمه من ورش عمل وندوات وفعاليات مختلفة.

وأوضح المحافظ، أنه يجري تطوير الفرع الرئيسي للمكتبة بمدينة أسيوط بالتنسيق والتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة وتأهيلها لتكون صرحاً ثقافياً يضم أحدث الإصدارات من الكتب والموسوعات في كافة المجالات العلمية والأدبية بهدف تشجيع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية لتنمية معارفهم والاستفادة من المواد الثقافية المتاحة.

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