أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة" -
غدًا.. وزير التموين في أسوان لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية -
في يوم واحد.. ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف -
العرابي: تمكين الشباب السبيل الوحيد لمواجهة الأفكار المتطرفة -
كوبونات للتبرع و50% تخفيضا.. تفاصيل معارض أهلا رمضان والسلع المتوفرة بها -
القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن -
سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدم أوراق اعتماده للرئيس المجري -
الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي -
"محمد بن سلمان" و"مشعل الأحمد".. علاقة أخوية رسخت الروابط بين الرياض والكويت -
الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة: المملكة مركز عالمي للرياضات الكبرى بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

افتتاح 3 مساجد جديدة في البحيرة بتكلفة 5.5 مليون جنيه - صور

Print
افتتاح 3 مساجد جديدة في البحيرة بتكلفة 5.5 مليون جنيه - صور افتتاح 3 مساجد جديدة في البحيرة بتكلفة 5.5 مليون جنيه - صور

مصراوي Masrawy

02:33 م الجمعة 19 فبراير 2021


البحيرة - أحمد نصرة:

افتتحت مديرية أوقاف البحيرة، اليوم الجمعة، 3 مساجد جديدة، بنطاق مركزي الرحمانية وإيتاي البارود، بتكلفة إجمالية بلغت 5.5 مليون جنيه.

والمساجد المفتتحة هي:
- مسجد التوحيد بقرية الإنشا مركز الرحمانية والمقام بالجهود الذاتية على مساحة ٢٠٠ م٢ ، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون جنيه.
- مسجد البحري أبو جبران بقرية أبو جبران، مركز الرحمانية والمقام بالجهود الذاتية على مساحة ٣٧٥م٢ بتكلفة ٣ مليون جنيه.

- مسجد عبد الرحمن الديب بقرية النبيرة، مركز إيتاي البارود، المقام بالجهود الذاتية على مساحة ٣٠٠ م٢ بتكلفة ١.٥ مليون جنيه.
وأشار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى أنه خلال عام واحد افتتح 155 مسجدًا تجاوزت تكلفتها 235 مليون جنيهًا ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة 13 ألفًا 858 مسجدًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مسؤول روسي: موافقة مصر على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته

مسؤول روسي: موافقة مصر على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته

شبكة عيون الإخبارية