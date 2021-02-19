افتتاح 3 مساجد جديدة في البحيرة بتكلفة 5.5 مليون جنيه - صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



البحيرة - أحمد نصرة:

افتتحت مديرية أوقاف البحيرة، اليوم الجمعة، 3 مساجد جديدة، بنطاق مركزي الرحمانية وإيتاي البارود، بتكلفة إجمالية بلغت 5.5 مليون جنيه.

والمساجد المفتتحة هي:

- مسجد التوحيد بقرية الإنشا مركز الرحمانية والمقام بالجهود الذاتية على مساحة ٢٠٠ م٢ ، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون جنيه.

- مسجد البحري أبو جبران بقرية أبو جبران، مركز الرحمانية والمقام بالجهود الذاتية على مساحة ٣٧٥م٢ بتكلفة ٣ مليون جنيه.

- مسجد عبد الرحمن الديب بقرية النبيرة، مركز إيتاي البارود، المقام بالجهود الذاتية على مساحة ٣٠٠ م٢ بتكلفة ١.٥ مليون جنيه.

وأشار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى أنه خلال عام واحد افتتح 155 مسجدًا تجاوزت تكلفتها 235 مليون جنيهًا ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة 13 ألفًا 858 مسجدًا