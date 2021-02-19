منظمات تنموية في ألمانيا ترحب بدعم بايدن لحملة التطعيم العالمية

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برلين - (د ب أ):

رحبت منظمات تنموية في ألمانيا بتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم حملة التطعيم العالمية ضد فيروس كورونا بأربعة مليارات دولار.

وقال شتيفان إكسو -كرايشر، مدير منظمة "وان" التنموية، في برلين اليوم الجمعة: "هناك رياح جديدة تهب من واشنطن"، مضيفا أن بايدن بتعهده وعودة بلاده إلى منظمة الصحة العالمية يرسل "إشارتين مهمتين" وهما أن "الولايات المتحدة تعود إلى المسرح السياسي العالمي: وأنه لا يمكن كسب المعركة ضد الجائحة إلا سويا".

كما رحبت منظمة مساعدة الأطفال "وورلد فيجن" بتعهد بايدن المالي، لكنها نصحت باتباع نهج أوسع مع تعزيز طويل الأجل للنظام الصحي في البلدان الفقيرة من أجل الاستعداد بشكل أفضل في المستقبل.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، سيلفيا هولتن: "التفشي الجديد لإيبولا في غرب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يكشف أننا متأخرين في معالجة المشكلة".

كما دعا إكسو-كرايشر إلى "الابتعاد عن سياسة القومية في التطعيم"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قامت بتأمين عدد من الجرعات أكثر مما تحتاج، وقال: "لسوء الحظ، ما زالت سياسة أمريكا أولا سارية لدى بايدن هنا - وهذا أمر خطير"، موضحا أن هذا النهج يؤدي إلى حدوث عجز في اللقاحات ويجعل من الصعب على البلدان الفقيرة الحصول عليها، وقال: "لسوء الحظ، هذه هي أفضل وصفة لإطالة أمد الجائحة".

وتعهد بايدن مساء أمس الخميس بالمساهمة بنحو أربعة مليارات دولار لدعم برنامج "كوفاكس" لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بشكل عادل بين الدول الغنية والفقيرة.

وإلى جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء دول وحكومات دول صناعية غربية أخرى، يناقش بايدن اليوم خلال مؤتمر عبر الفيديو لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سبل مكافحة جائحة كورونا، ثم يشارك في فعاليات مؤتمر ميونخ الدولي للأمن.