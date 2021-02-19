أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة" -
غدًا.. وزير التموين في أسوان لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية -
في يوم واحد.. ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف -
العرابي: تمكين الشباب السبيل الوحيد لمواجهة الأفكار المتطرفة -
كوبونات للتبرع و50% تخفيضا.. تفاصيل معارض أهلا رمضان والسلع المتوفرة بها -
القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن -
سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدم أوراق اعتماده للرئيس المجري -
الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي -
"محمد بن سلمان" و"مشعل الأحمد".. علاقة أخوية رسخت الروابط بين الرياض والكويت -
الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة: المملكة مركز عالمي للرياضات الكبرى بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

منظمات تنموية في ألمانيا ترحب بدعم بايدن لحملة التطعيم العالمية

Print
منظمات تنموية في ألمانيا ترحب بدعم بايدن لحملة التطعيم العالمية منظمات تنموية في ألمانيا ترحب بدعم بايدن لحملة التطعيم العالمية

مصراوي Masrawy

01:33 م الجمعة 19 فبراير 2021

برلين - (د ب أ):

رحبت منظمات تنموية في ألمانيا بتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم حملة التطعيم العالمية ضد بأربعة مليارات دولار.

وقال شتيفان إكسو -كرايشر، مدير منظمة "وان" التنموية، في برلين اليوم الجمعة: "هناك رياح جديدة تهب من واشنطن"، مضيفا أن بايدن بتعهده وعودة بلاده إلى منظمة الصحة العالمية يرسل "إشارتين مهمتين" وهما أن "الولايات المتحدة تعود إلى المسرح السياسي العالمي: وأنه لا يمكن كسب المعركة ضد الجائحة إلا سويا".

كما رحبت منظمة مساعدة الأطفال "وورلد فيجن" بتعهد بايدن المالي، لكنها نصحت باتباع نهج أوسع مع تعزيز طويل الأجل للنظام الصحي في البلدان الفقيرة من أجل الاستعداد بشكل أفضل في المستقبل.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، سيلفيا هولتن: "التفشي الجديد لإيبولا في غرب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يكشف أننا متأخرين في معالجة المشكلة".

كما دعا إكسو-كرايشر إلى "الابتعاد عن سياسة القومية في التطعيم"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قامت بتأمين عدد من الجرعات أكثر مما تحتاج، وقال: "لسوء الحظ، ما زالت سياسة أمريكا أولا سارية لدى بايدن هنا - وهذا أمر خطير"، موضحا أن هذا النهج يؤدي إلى حدوث عجز في اللقاحات ويجعل من الصعب على البلدان الفقيرة الحصول عليها، وقال: "لسوء الحظ، هذه هي أفضل وصفة لإطالة أمد الجائحة".

وتعهد بايدن مساء أمس الخميس بالمساهمة بنحو أربعة مليارات دولار لدعم برنامج "كوفاكس" لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بشكل عادل بين الدول الغنية والفقيرة.

وإلى جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء دول وحكومات دول صناعية غربية أخرى، يناقش بايدن اليوم خلال مؤتمر عبر الفيديو لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سبل مكافحة جائحة كورونا، ثم يشارك في فعاليات مؤتمر ميونخ الدولي للأمن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مسؤول روسي: موافقة مصر على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته

مسؤول روسي: موافقة مصر على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته

شبكة عيون الإخبارية