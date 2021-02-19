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بعد 24 ساعة.. انتشال جثة غريق في ترعة فرشوط بقنا

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بعد 24 ساعة.. انتشال جثة غريق في ترعة فرشوط بقنا بعد 24 ساعة.. انتشال جثة غريق في ترعة فرشوط بقنا

مصراوي Masrawy

01:26 م الجمعة 19 فبراير 2021

قنا - عبد الرحمن القرشي:

انتشلت قوات الإنقاذ، اليوم الجمعة، جثة الطفل سائق التروسيكل، بعد مرور 24 ساعة على سقوطه في ترعة إثر حادث، بقرية الكوم الأحمر، مركز فرشوط.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، صباح أمس الخميس، بوقوع حادث تصادم سيارة وتروسيكل، بقرية الكوم الأحمر بفرشوط، وأسفر الحادث عن سقوط حامد محمد بخيت، 13 عامًا، في ترعة الكوم الأحمر.

انتقلت قوة من الحماية المدنية برئاسة الرائد رامي إيهاب خلف الله، والنقيب علاء الديب ، وجرى انتشال جثة الغريق بعد 24 ساعة من البحث.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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