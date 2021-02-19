أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة" -
غدًا.. وزير التموين في أسوان لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية -
في يوم واحد.. ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف -
العرابي: تمكين الشباب السبيل الوحيد لمواجهة الأفكار المتطرفة -
كوبونات للتبرع و50% تخفيضا.. تفاصيل معارض أهلا رمضان والسلع المتوفرة بها -
القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن -
سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدم أوراق اعتماده للرئيس المجري -
الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي -
"محمد بن سلمان" و"مشعل الأحمد".. علاقة أخوية رسخت الروابط بين الرياض والكويت -
الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة: المملكة مركز عالمي للرياضات الكبرى بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إيران: على أمريكا رفع جميع أشكال الحظر دون شروط مسبقة

Print
إيران: على أمريكا رفع جميع أشكال الحظر دون شروط مسبقة إيران: على أمريكا رفع جميع أشكال الحظر دون شروط مسبقة

مصراوي Masrawy

01:25 م الجمعة 19 فبراير 2021

طهران - (د ب أ):

طالب وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف، الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة إلى رفع جميع أشكال الحظر المفروضة على الجمهورية الإسلامية "بشكل فاعل وبدون أية شروط مسبقة".

وغرد ظريف على موقع "تويتر" للتواصل اليوم الجمعة: "أقرّت أمريكا بأن ادعاءات (وزير خارجيتها السابق مايك) بومبيو بشأن القرار الأممي ربم 2231 ليس لها أي سند قانوني. نحن موافقون"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ويأتي ذلك ردا من وزير الخارجية الإيراني على قرار تراجع أمريكا عن تفعيل "آلية الزناد" التي تعود بموجبها جميع العقوبات الدولية المفروضة على إيران

وأضاف ظريف: "على أمريكا أن تلتزم بالقرار الأممي 2231، وأن تقوم برفع جميع إجراءات الحظر التي أعاد الرئيس السابق دونالد فرضها على إيران، دون أية شروط مسبقة، وبشكل فاعل".

وفي الختام، كتب الوزير الإيراني: "بعد ذلك، سنعود من جانبنا، فورا، عن جميع الخطوات التعويضية خفض الالتزامات بحسب الاتفاق النووي".

جاءت تصريحات ظريف ردا على إعلان الولايات المتحدة أمس الخميس إنها مستعدة لعقد لقاء مع إيران وخمس دول أخرى لمناقشة البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وتشكل هذه الخطوة من الولايات المتحدة تحولا كبيرا عن السياسة الأمريكية تجاه طهران التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

بعد انسحاب "ترامب" منه.. واشنطن تسعى للعودة إلى مجلس حقوق الإنسان

بعد انسحاب "ترامب" منه.. واشنطن تسعى للعودة إلى مجلس حقوق الإنسان

شبكة عيون الإخبارية