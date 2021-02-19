إيران: على أمريكا رفع جميع أشكال الحظر دون شروط مسبقة

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مصراوي Masrawy

طهران - (د ب أ):

طالب وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف، الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة إلى رفع جميع أشكال الحظر المفروضة على الجمهورية الإسلامية "بشكل فاعل وبدون أية شروط مسبقة".

وغرد ظريف على موقع "تويتر" للتواصل اليوم الجمعة: "أقرّت أمريكا بأن ادعاءات (وزير خارجيتها السابق مايك) بومبيو بشأن القرار الأممي ربم 2231 ليس لها أي سند قانوني. نحن موافقون"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ويأتي ذلك ردا من وزير الخارجية الإيراني على قرار تراجع أمريكا عن تفعيل "آلية الزناد" التي تعود بموجبها جميع العقوبات الدولية المفروضة على إيران

وأضاف ظريف: "على أمريكا أن تلتزم بالقرار الأممي 2231، وأن تقوم برفع جميع إجراءات الحظر التي أعاد الرئيس السابق دونالد ترامب فرضها على إيران، دون أية شروط مسبقة، وبشكل فاعل".

وفي الختام، كتب الوزير الإيراني: "بعد ذلك، سنعود من جانبنا، فورا، عن جميع الخطوات التعويضية خفض الالتزامات بحسب الاتفاق النووي".

جاءت تصريحات ظريف ردا على إعلان الولايات المتحدة أمس الخميس إنها مستعدة لعقد لقاء مع إيران وخمس دول أخرى لمناقشة البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وتشكل هذه الخطوة من الولايات المتحدة تحولا كبيرا عن السياسة الأمريكية تجاه طهران التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.