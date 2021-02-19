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تركيا تعلن اعتقال 9 أشخاص مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش

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تركيا تعلن اعتقال 9 أشخاص مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش تركيا تعلن اعتقال 9 أشخاص مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش

مصراوي Masrawy

01:24 م الجمعة 19 فبراير 2021

اسطنبول - (د ب أ):

أفاد مصدر أمني تركي، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على تسعة إرهابيين مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، بزعم تورطهم في أنشطة إرهابية في مدينة اسطنبول.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام، إن فرق شرطة مكافحة الإرهاب في اسطنبول شنت عمليات متزامنة على عشرة عناوين في سبع مناطق، واعتقلت تسعة مشتبه بهم، بينهم ثمانية أجانب، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأضاف المصدر أن المشتبه بهم كانوا ينشطون في سوريا والعراق تحت راية داعش وأنهم دخلوا تركيا فيما بعد بشكل غير قانوني.

وصادرت الشرطة خلال المداهمات كميات من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية.

ووفقا للأناضول، تعرضت تركيا لهجمات وتفجيرات انتحارية نفذها داعش، وأسفرت عن مقتل 315 شخصا وإصابة المئات.

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