"إجراء احترازي".. الأمير فيليب يقضي يومه الثالث في المستشفى

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لندن - (د ب أ):

قضى الأمير فيليب، 99 عاما، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، يومه الثالث في المستشفى اليوم الجمعة.

وأعلن قصر باكنجهام أن دوق أدنبرة سيبقى في المستشفى لبضعة أيام تحت الملاحظة، في إجراء احترازي.

وقالت مصادر إن الأمر ليس له علاقة بفيروس كورونا المستجد.

وتلقت الملكة وزوجها أول جرعة من فيروس كورونا في يناير الماضي.

وفي غضون ذلك، واصلت الملكة إليزابيث مواعيدها الرسمية خلال الأسبوع، بما في ذلك موعد شخصي في قصر وندسور، حيث منحت كبير مساعديها توني جونستون-بيرت لقب قائد الفرسان للنظام الملكي الفيكتوري أمس الخميس.