أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة" -
غدًا.. وزير التموين في أسوان لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية -
في يوم واحد.. ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف -
العرابي: تمكين الشباب السبيل الوحيد لمواجهة الأفكار المتطرفة -
كوبونات للتبرع و50% تخفيضا.. تفاصيل معارض أهلا رمضان والسلع المتوفرة بها -
القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن -
سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدم أوراق اعتماده للرئيس المجري -
الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي -
"محمد بن سلمان" و"مشعل الأحمد".. علاقة أخوية رسخت الروابط بين الرياض والكويت -
الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة: المملكة مركز عالمي للرياضات الكبرى بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"إجراء احترازي".. الأمير فيليب يقضي يومه الثالث في المستشفى

Print
"إجراء احترازي".. الأمير فيليب يقضي يومه الثالث في المستشفى "إجراء احترازي".. الأمير فيليب يقضي يومه الثالث في المستشفى

مصراوي Masrawy

01:23 م الجمعة 19 فبراير 2021

لندن - (د ب أ):

قضى الأمير فيليب، 99 عاما، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، يومه الثالث في المستشفى اليوم الجمعة.

وأعلن قصر باكنجهام أن دوق أدنبرة سيبقى في المستشفى لبضعة أيام تحت الملاحظة، في إجراء احترازي.

وقالت مصادر إن الأمر ليس له علاقة بفيروس كورونا المستجد.

وتلقت الملكة وزوجها أول جرعة من في يناير الماضي.

وفي غضون ذلك، واصلت الملكة إليزابيث مواعيدها الرسمية خلال الأسبوع، بما في ذلك موعد شخصي في قصر وندسور، حيث منحت كبير مساعديها توني جونستون-بيرت لقب قائد الفرسان للنظام الملكي الفيكتوري أمس الخميس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مسؤول روسي: موافقة مصر على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته

مسؤول روسي: موافقة مصر على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته

شبكة عيون الإخبارية