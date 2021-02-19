القوات الصومالية تتصدى لميليشيات مسلحة بالعاصمة

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مصراوي Masrawy

مقديشيو - أ ش أ

تمكنت القوات الصومالية من صد اعتداء ميليشيات مسلحة تابعة لمرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، مستهدفين نقطة تفتيش أمنية بالعاصمة مقدشيو.

وقال وزير الأمن الصومالي حسن هندوبي - في بيان أورده راديو "شابيلي" اليوم الجمعة - إن المليشيات شنت اعتداءً في الساعة الواحدة صباحًا (بالتوقيت المحلي للبلاد)، ما أدى إلى وقوع اشتباكات وتبادل لإطلاق نار في أجزاء من المدينة.

وكانت ميليشيات صومالية مسلحة قد كشف في وقت سابق أنها تستعد لشن اعتداءً ضد مكاتب الحكومة في مقديشيو، ما دفع الجيش إلى توخي اليقظة.

تجدر الإشارة إلى أن الصومال لم تلتزم بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر ديسمبر الماضي، والتي كان من المفترض أن يتبعها إجراء انتخابات رئاسية قبل موعد انتهاء الولاية القانونية للرئيس الصومالي الحالي محمد عبدالله فرماجو الذي كان في 8 من فبراير الجاري.