ضبط سيدتين و3 عاطلين بحوزتهم كمية من الهيروين والآيس في الجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري وذخائر بحوزة عناصر تشكيلين عصابيين في الجيزة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة ومديرية أمن الجيزة نشاط تشكيلين عصابيين قاموا بإدارة بؤرتين إجراميتين للاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وباستهدافهم تم ضبطهم وضبط ( كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الأيس - مبلغ مالي - هاتفان محمول) بحوزة 4 أشخاص ( سيدتين - عاطلين، لثلاثة منهم معلومات جنائية) وذلك في كمين أعد خصيصا لضبطهم حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

كما ضبط (كمية لمخدر الكوكايين - كمية لمخدر الهيروين– كمية لمخدر الأيس– 2 طبنجة – عدد من طلقات الصوت - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول – ميزان) بحوزة (عاطل ، له معلومات جنائية) وذلك في كمين أعد خصيصاً لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.