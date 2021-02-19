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"مقابل أجر شهري".. ضبط لتوزيع الإنترنت في البحيرة

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"مقابل أجر شهري".. ضبط شبكة لتوزيع الإنترنت في البحيرة "مقابل أجر شهري".. ضبط لتوزيع الإنترنت في البحيرة

مصراوي Masrawy

01:28 م الجمعة 19 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، القبض على صاحب لتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية بالبحيرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (شخص، مقيم بمحافظة البحيرة) بإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت لتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية متخذاً من محل إقامته مركزاً لإدارة النشاط.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية، أمكن ضبطه.

وبتفتيش مسكنه عثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام عبارة عن (12 سويتش، 2 مقوى إشارة خارجي، 2 كيسة كمبيوتر - 12 راوتر - لوحة مفاتيح- مجموعة من الأسلاك والكابلات خاصة بتوصيل الشبكات.

بمواجهة المتهم أقر بإنشائه تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهريا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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