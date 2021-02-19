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"داخل طرد بريدي".. ضبط 425 "طابع مخدر" داخل كتاب بمطار القاهرة

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"داخل طرد بريدي".. ضبط 425 "طابع مخدر" داخل كتاب بمطار القاهرة "داخل طرد بريدي".. ضبط 425 "طابع مخدر" داخل كتاب بمطار القاهرة

مصراوي Masrawy

01:26 م الجمعة 19 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في إحباط تهريب كمية من الطوابع المخدرة داخل طرد بريدى بميناء القاهرة الجوي.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالميناء وإدارة البحث الجنائي تهريب مواد مخدرة داخل أحد الطرود البريدية القادمة من إحدى الدول الأجنبية (لأحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية – جمركية" لفحص محتوى الطرد، أسفرت أعمالها عن ضبط 425 طابع مخدر) داخل كتاب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النياة التحقيق.

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