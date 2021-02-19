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لدورهم في العمل وسط الطقس السيء.. رئيس التليفزيون تشيد بفريق نقل وإخراج المباريات

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لدورهم في العمل وسط الطقس السيء.. رئيس التليفزيون تشيد بفريق نقل وإخراج المباريات لدورهم في العمل وسط الطقس السيء.. رئيس التليفزيون تشيد بفريق نقل وإخراج المباريات

مصراوي Masrawy

01:30 م الجمعة 19 فبراير 2021

كتب - مينا غالي:

وجهت نائلة فاروق رئيس التليفزيون، الشكر لكل فريق العمل المختص بنقل مباريات كرة القدم من مخرجين ومديري التصوير والعاملين فى الاذاعات الخارجية للقيام بالعمل الدؤوب فى ظل الأجواء المناخية السيئة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وخاصة لوجود مباريات خارج القاهرة وكثرة عدد المباريات فى هذه الظروف.

وأكدت نائلة فاروق، أنها على ثقة فى أدائهم المتميز فى العمل، وذلك لإسعاد جمهور كرة القدم فى والوطن العربى.

وقام فريق عمل التلفزيون بنقل وإخراج مباريات البنك الأهلي ومصر المقاصة في المقاولون، وسموحة ودكرنس في ستاد دمنهور، والأهلي و المريخ السوداني في ستاد القاهرة، وذلك يوم الثلاثاء.

وفي يوم الأربعاء، تم نقل مباراة المقاولون العرب وأسوان في ستاد المقاولون، والإنتاج الحربي وغزل المحلة في ستاد السلام، وسيراميكا كليوباترا والاتحاد في ستاد السويس، والزمالك والاسماعيلي في ستاد القاهرة. بينما شهد يوم الخميس نقل مباراة طلائع الجيش والقناة في ستاد السويس.

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