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لليوم الـ12.. "الشؤون الإسلامية" تغلق 6 مساجد مؤقتاً

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لليوم الـ12.. "الشؤون الإسلامية" تغلق 6 مساجد مؤقتاً لليوم الـ12.. "الشؤون الإسلامية" تغلق 6 مساجد مؤقتاً
بخمس مناطق بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين المصلين

لليوم الـ12..

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 6 مساجد مؤقتاً بخمس مناطق بعد ثبوت ست حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 12 يوماً، 98 مسجداً تم فتح 87 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة السابع من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة اثنان منها في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد في المناطق التالية "الرياض ومكة المكرمة، والقصيم وعسير" تم رصد حالة إصابة بكورونا في كل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى فتح ثمانية مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، ثلاثة مساجد في منطقة الرياض ، ومسجدان في منطقتي الجوف وجازان، ومسجد واحد في منطقة تبوك.

وحثت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، منسوبي المساجد والمصلين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامتهم، كما جددت الدعوة للجميع في حال رصد أي تراخ أو تقصير في تنفيذ التعليمات الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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