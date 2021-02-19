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تجاوباً مع "سبق".. فاعل خير يتبرع بـ 23 ألفًا لـ"كدادة الأفلاج"

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تجاوباً مع "سبق".. فاعل خير يتبرع بـ 23 ألفًا لـ"كدادة الأفلاج" تجاوباً مع "سبق".. فاعل خير يتبرع بـ 23 ألفًا لـ"كدادة الأفلاج"
مواطنون يتمسكون بعملهم القديم منذ عقود.. رغم المتغيرات

تجاوباً مع

تفاعلت لجان تنموية وجمعيات خيرية مع خبر نشرته "سبق" حول تمسك مواطنين، منذ عقود من الزمن، بعملهم القديم "الكدادة"، رغم التغيرات والثورة التقنية الحديثة وتنوع تطبيقات "مشاوير التوصيل" على مواقع التواصل الاجتماعي، رافضين البقاء في المنزل رغم جائحة "كورونا" والعمل على تأمين مصاريفهم اليومية وتوفير مستلزماتهم العائلية، معتمدين في ذلك على كسب أيديهم.

وأعلنت الجمعية الخيرية النسائية بمحافظة الأفلاج "بشرى" أنه انطلاقًا من مبادرة "عكاز " التي أطلقتها الجمعية وتستهدف كبار السن المتضررين من جائحة "كورونا"، أكد فاعل خير تبرعه بمبلغ 23 ألفًا لعدد ستة من "كدادة الأفلاج " تفاعلًا مع خبر صحيفة "سبق".

ولجمعية "بشرى" النسائية بالأفلاج؛ إسهامات كبيرة ومبادرات متعددة لمساعدة الأسر المحتاجة؛ آخرها إطعام هذه الأسبوع 60 أسرة متعففة وتسديد مديونية متعثرة، كذلك سداد إيجارات منازل أسر متعففة وصرف إعانات لبعض الأسر المتعففة.

وأتى التكريم والتفاعل مع خبر الكدادة نظير الرسالة الإيجابية منهم لكل شاب عاطل بقي في منزله واعتمد على غيره في تأمين مصروفه اليومي، واستمرار هؤلاء "الكدادة" في العمل رغم تقدم السن واعتمادهم على كسب أيديهم.كدادة الأفلاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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