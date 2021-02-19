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سوق توصيل الطعام في بلغ 511 مليون دولار

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سوق توصيل الطعام في السعودية بلغ 511 مليون دولار سوق توصيل الطعام في بلغ 511 مليون دولار
توقعات بنمو متزايد خلال السنوات الخمس المقبلة

سوق توصيل الطعام في السعودية بلغ 511 مليون دولار

بلغت قيمة سوق طلبات الطعام والتوصيل عبر الإنترنت في المملكة العربية 511,21 مليون دولار خلال العام الماضي، ويتوقع أن يستمر النمو بنسبة 10% سنويًا حتى عام 2026.

ووفقاً لتقرير "ريبورت لينكر" للأبحاث العالمية، فإن سوق طلبات الطعام والتوصيل عبر الانترنت، أظهر نمواً ثابتاً رغم وباء في عام 2020.

وأشار التقرير إلى أنه يتوقع أن يؤدي التحول الرقمي، وظهور خدمات متقدمة عبر الإنترنت، ودخول مشغلين جدد؛ إلى نمو كبير في هذه السوق في المملكة، خلال السنوات الخمس المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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