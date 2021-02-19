اعتذار وتحقيق وحذف الفيديو.. إجراءات عاجلة من قناة النهار بعد إساءة تامر أمين لأهل الصعيد

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت شبكة قنوات النهار، اعتذارها لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري، بعد الخطأ غير المقصود، الذي جاء في برنامج " آخر النهار " على لسان الإعلامي تامر أمين، أثناء حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية في مصر.

وأكدت الشبكة في بيان لها، الجمعة، أن أهل الصعيد في جنوب مصر وأهل الريف في الوجه البحري، برجاله وسيداته هم قوام هذه الأمة، وأن رموز مصر على مر التاريخ ، جاءوا من نبت هذه الأرض الطبية ،وكان لهم بصمات كبيرة في كل المجالات.

وأضافت الشبكة أن سيدات مصر هم تاج الرؤس، وأن المجتمع لا يستقيم ولا يقوى إلا بهن، وقررت حذف الفيديو المسيء من منصاتها المختلفة.

وأعلنت الشبكة تقديرها غضب أهل الصعيد وريف مصر، وتجدد اعتذارها واعتذار الإعلامي تامر أمين لكل سيدات مصر، وأنهن تاج الرؤس، ولن تسمح بأي تجاوز أو إهانة في حقهن، وأنه سيتم فتح تحقيق عاجل بشأن ما حدث.

كانت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، قررت وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد المقبل، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.



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