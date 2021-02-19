رغم تحسن أحوال الطقس.. استمرار توقف حركة الصيد في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت محافظة دمياط، تحسنا نسبيا في حالة الطقس، صباح اليوم الجمعة، بعد موجة من الرياح السريعة على مناطق عدة في الإقليم، تزامنا مع ارتفاع مستوى الأمواج قبل ساعات.

واستمر توقف حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج، بينما تواصل العمل داخل هيئة ميناء دمياط، وسط استقرار حركة تداول سفن البضائع والحاويات، والتزام الهيئة باستقبال الوارد على الأرصفة، دون أن تتأثر بسوء الطقس وهبوب الرياح.

ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم، في وقت سابق، بتدشين غرفة عمليات بالديوان العام لمواجهة أي مشكلة طارئة قد تحدث، لتلقي البلاغات والشكاوى على مدار الساعة، خاصة في حال سقوط أمطار.