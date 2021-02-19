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أبرزها تنفيذ 45 ألف حكم قضائي.. جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة

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أبرزها تنفيذ 45 ألف حكم قضائي.. جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة أبرزها تنفيذ 45 ألف حكم قضائي.. جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

12:50 م الجمعة 19 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 147 قطعة سلاح نارى و197 قضية مخدرات وتنفيذ 45 ألف حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من ضبط 5 قضايا بضائع أجنبية الصنع وقطع غيار سيارات مستعملة، و41 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، ودخول دائرة جمركية بدون تصريح ومخالفات مسطح مائي، وضبط 1660 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 211 حكم قضائى متنوع، وضبط 6 جرائم هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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