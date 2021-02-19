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وزنها 12 طنًا.. العثور على أنثى الحوت الأحدب نافقة على ساحل كفر الشيخ - صور

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وزنها 12 طنًا.. العثور على أنثى الحوت الأحدب نافقة على ساحل كفر الشيخ - صور وزنها 12 طنًا.. العثور على أنثى الحوت الأحدب نافقة على ساحل كفر الشيخ - صور

مصراوي Masrawy

12:40 م الجمعة 19 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

عثر أهالي في مركز بلطيم بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، على أنثى الحوت الأحدب، نافقة قذفتها الأمواج، ما بين ساحلي منطقة بركة غليون التابعة لمركز مطوبس، ومركز بلطيم، على البحر المتوسط.

انتقلت لجنة مكونة من محطة بحوث الثروة المائية بمدينة بلطيم، وإدارة البيئة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لفحص ذلك الكائن البحري، وتبين أن طولها حوالي 12 مترا، ويبلغ وزنها 12 طنا.

بفحص أنثى الحوت الأحدب، بحسب خبراء محطة بحوث الثروة المائية بمدينة بلطيم، تبين أنها نافقة منذ فترة، وأصبحت متحللة، فيما يجري تشريحها بمعرفة خبراء الثروة المائية.

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