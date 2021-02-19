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"رغم التحذير من موجة جديدة".. تحسن نسبي في حالة الطقس بالقليوبية

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"رغم التحذير من موجة جديدة".. تحسن نسبي في حالة الطقس بالقليوبية "رغم التحذير من موجة جديدة".. تحسن نسبي في حالة الطقس بالقليوبية

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12:24 م الجمعة 19 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت قرى ومدن القليوبية، اليوم الجمعة، حالة من التحسن النسبي في الطقس، مصحوبة بسقيع، فيما غابت الشبورة المائية عن الطرق الرئيسية والداخلية.

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على استمرار الاستعداد لتقلبات الطقس، وموجة سوء الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد، والتي قد يصاحبها، في موجة جديدة، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط الرياح وسقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحيانا.

وشدد المحافظ على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا استدعى الأمر مع انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

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