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هل تتطور لقاحات كورونا بعد ظهور طفرات جديدة؟

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هل تتطور لقاحات كورونا بعد ظهور طفرات جديدة؟ هل تتطور لقاحات كورونا بعد ظهور طفرات جديدة؟

مصراوي Masrawy

12:28 م الجمعة 19 فبراير 2021

(وكالات):

قال كبير مستشاري البيت الأبيض، آندي سلافيت، إن شركات الأدوية والعلماء واثقون من أن اللقاحات ستتطور مع ظهور طفرات جديدة من في الولايات المتحدة.

وقال سلافيت، المسؤول عن الاستجابة لوباء كوفيد-19، لشبكة CNN: "لقد تحدثت إلى جميع شركات الأدوية والعلماء، وكلهم يقولون نفس الشيء: حتى لو تراجعت فعالية هذه اللقاحات قليلا، سنكون قادرين على تطويرها باستمرار".

وعلق على التقارير التي تقول إن جرعة واحدة فقط من لقاح "فايزر" توفر حماية كبيرة ضد الفيروس، قائلا إن "هذا لا يعني أنه يجب على الناس تجنب الجرعة الثانية"، مضيفا: "لا نعرف كم من الوقت أو إلى أي مدى ستكون فائدة الجرعة الواحدة دون أخذ الجرعة الثانية المعززة، كما أننا لا نعرف مدى فعاليته ضد الطفرات الجديدة".

وشهدت الولايات المتحدة انخفاضا بنسبة 26٪ في تسجيل إصابات جديد خلال الأسبوع الحالي، وهناك اتجاه تسجيل المزيد من الانخفاض، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن الطفرات الجديدة من كورونا انتشرت في الولايات المتحدة وسجلت أكثر من 1500 إصابة بها، مبينة أنه تم إعطاء حوالي 57.7 مليون جرعة من اللقاح حتى الآن في جميع أنحاء البلاد.

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مصراوي Masrawy

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