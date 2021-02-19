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كورونا..  تسجيل 6 وفيات و561 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية و10 حالات بالصين

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كورونا..  تسجيل 6 وفيات و561 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية و10 حالات بالصين كورونا..  تسجيل 6 وفيات و561 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية و10 حالات بالصين
خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا..  تسجيل 6 وفيات و561 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية و10 حالات بالصين

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 561 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و6 وفيات.

وأفادت السلطات الصحية الكورية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 86128 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1550 حالة وفاة.

الصين

سجّلت الصين 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في بيان لها، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيس الصيني ارتفع إلى 89816 إصابة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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