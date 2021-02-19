إصابة 3 عمال في حادث تصادم بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب 3 عمال بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بمركز ساقلته في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة ساقلته بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي الشرقي ببندر ساقلته.

تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة "الشمبري. ح" 57 عامًا سائق اختلت عجلة القياده بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة "كرم. أ" 30 عامًا عامل ويقيم بناحية بني واصل دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد الدراجة البخارية، "محمد. ج" 29 عامًا عامل، "علاء. ق" 25 عامًا عامل ويقيمان بناحية العوامية دائرة المركز "من مستقلي الدراجة البخارية" بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين للمستشفى المركزي وتحويل الثالث لمستشفى سوهاج الجامعي.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.