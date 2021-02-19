أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة" -
غدًا.. وزير التموين في أسوان لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية -
في يوم واحد.. ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف -
العرابي: تمكين الشباب السبيل الوحيد لمواجهة الأفكار المتطرفة -
كوبونات للتبرع و50% تخفيضا.. تفاصيل معارض أهلا رمضان والسلع المتوفرة بها -
القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن -
سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدم أوراق اعتماده للرئيس المجري -
الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي -
"محمد بن سلمان" و"مشعل الأحمد".. علاقة أخوية رسخت الروابط بين الرياض والكويت -
الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة: المملكة مركز عالمي للرياضات الكبرى بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 3 عمال في حادث تصادم بسوهاج

Print
إصابة 3 عمال في حادث تصادم بسوهاج إصابة 3 عمال في حادث تصادم بسوهاج

مصراوي Masrawy

11:51 ص الجمعة 19 فبراير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:
أصيب 3 عمال بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بمركز ساقلته في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة ساقلته بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي الشرقي ببندر ساقلته.

تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة "الشمبري. ح" 57 عامًا سائق اختلت عجلة القياده بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة "كرم. أ" 30 عامًا عامل ويقيم بناحية بني واصل دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد الدراجة البخارية، "محمد. ج" 29 عامًا عامل، "علاء. ق" 25 عامًا عامل ويقيمان بناحية العوامية دائرة المركز "من مستقلي الدراجة البخارية" بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين للمستشفى المركزي وتحويل الثالث لمستشفى سوهاج الجامعي.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مسؤول روسي: موافقة مصر على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته

مسؤول روسي: موافقة مصر على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته

شبكة عيون الإخبارية