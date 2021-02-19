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غدًا.. قطع الكهرباء عن مناطق متفرقة في مركز فاقوس بالشرقية

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غدًا.. قطع الكهرباء عن مناطق متفرقة في مركز فاقوس بالشرقية غدًا.. قطع الكهرباء عن مناطق متفرقة في مركز فاقوس بالشرقية

مصراوي Masrawy

11:50 ص الجمعة 19 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، بالشرقية، برئاسة المحاسب عبادة محمد، رئيس المدينة، عن قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات، غدًا السبت، عن مناطق متفرقة بالمركز؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لموزع كهرباء منية المكرم.

ومن المُقرر أن تكون فترة الانقطاع من التاسعة صباحًا، ولمدة 3 ساعات؛ وذلك ضمن إجراءات الصيانة الشهرية للموزع، فيما تتأثر بالانقطاع القرى التابعة للوحدات المحلية بكلا من "الهيصمية – الديدامون – الصوالح"، بالإضافة إلى شارع الدروس – منية المكرم – كفر محمد إسماعيل – فاقوس البلد – موقف القُرين.

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