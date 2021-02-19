محامي "مستريح قليوب" يتهم الضحايا بالاعتداء على منزل المتهم

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

حرر المستشار القانوني مصطفى عبدالحفيظ، محامي جواهرجي قليوب، والمعروف إعلاميا بـ"مستريح قليوب" المحضر رقم برقم 1429 لسنة 2021، جنح قسم قليوب ضد المعتدين على العقار ملك وحيازة موكله المعروف إعلاميا بـ"مستريح قليوب " بمدينة قليوب المكون من 5 طوابق للتمكن من بيعه من أجل تسوية مسألة مديونية المتهم دون أرباح.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، بلاغا من محامي المتهم اتهم فيه عددا من الأهالي والمواطنين بالاستيلاء على عقار يخص المتهم بداخله أجهزة كهربائية، ومفروشات وأدوات منزلية وبعض المشغولات الذهبية الخاصة بالزوجة وابنتيه، ومبلغ 250 ألف جنيه تركها المتهم بدولاب غرفة نومه لزوم تجارته، مطالبا بإخلائه فورا للبدء في تسديد المبالغ الخاصة بالضحايا دون أرباح.

في المقابل كشف عدد من الضحايا أنهم يتعرضون لضغوط للحصول على نصف ما دفعوه للتنازل عن القضية بعد استولى منهم المتهم المحبوس حاليا على ذمة الواقعة مبلغ يقارب 3 ملايين جنيه بحجة توظيفها مقابل أرباح شهرية ولكنه إستولي علي الاموال وشقا العمر وهرب حتى تمكن رجال المباحث من ضبطه.

وعبر الضحايا عن صدمتهم وشعورهم بالندم وخيبة الأمل، مناشدين أجهزة التحقيق بوقف ما يتعرضون له من ضغوط من اسرة المتهم لحل المشكلة بطريقة عادلة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



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