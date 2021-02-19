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وزارة المالية توافق على "تسويات العاملين في جامعة بني سويف"

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وزارة المالية توافق على "تسويات العاملين في جامعة بني سويف" وزارة المالية توافق على "تسويات العاملين في جامعة بني سويف"

مصراوي Masrawy

11:46 ص الجمعة 19 فبراير 2021

بني سويف-حمدي سليمان:


أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ورود موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية على التسويات للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، مع مراعاة أن يجري التسكين على المستويات الوظيفية، طبقا لقانون الخدمة المدنية وإعادة تسكينهم طبقا للتسكين الجديد بعد التسوية.

وأكد الدكتور منصور حسن على حرص الجامعة المستمر بالارتقاء بمستوى المنظومة الإدارية من خلال خلق بيئة عمل ناجحة، ومراعاة مصالح الموظفين والارتقاء بالمستوى المادي من ناحية والمستوى الإداري من ناحية أخرى من خلال التدريب المستمر في كافة المجالات الإدارية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على حسن سير العمل بالجامعة.

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