أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة" -
غدًا.. وزير التموين في أسوان لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية -
في يوم واحد.. ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف -
العرابي: تمكين الشباب السبيل الوحيد لمواجهة الأفكار المتطرفة -
كوبونات للتبرع و50% تخفيضا.. تفاصيل معارض أهلا رمضان والسلع المتوفرة بها -
القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن -
سفير خادم الحرمين لدى المجر يقدم أوراق اعتماده للرئيس المجري -
الشباب يستأنف تحضيراته استعداداً لملاقاة ضمك.. وباجندوح يواصل برنامجه العلاجي -
"محمد بن سلمان" و"مشعل الأحمد".. علاقة أخوية رسخت الروابط بين الرياض والكويت -
الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة: المملكة مركز عالمي للرياضات الكبرى بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الهند تعلن مقتل وإصابة 5 أشخاص في عمليتين أمنيتين بكشمير

Print
الهند تعلن مقتل وإصابة 5 أشخاص في عمليتين أمنيتين بكشمير الهند تعلن مقتل وإصابة 5 أشخاص في عمليتين أمنيتين بكشمير

مصراوي Masrawy

11:16 ص الجمعة 19 فبراير 2021

نيودلهي - أ ش أ

أعلن مسئولون بالهند، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة مسلحين، خلال عملية أمنية شنتها قوات الأمن لطردهم من مخبأهم في مدينة "شوبيان" بإقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن العملية الأمنية تمت بالتعاون بين الجيش والشرطة، وأنه تمت مصادرة أسلحة رشاشة وامدادات كانت بمخبأ الإرهابيين.

في سياق متصل، أعلنت الشرطة الهندية مقتل ضابط قوات خاصة وإصابة أخر إثر تبادل لإطلاق النار في عملية منفصلة كانت تستهدف قائد خلية إرهابية في بمقاطعة "بودجام"، إلا أنه تمكن من الهرب، فيما تم نقل الضابط المصاب إلى المستشفى للعلاج.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بـ"زراعي البحيرة"

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

القوى العاملة: صرف 188 ألف جنيه معاشات شهرية ونفقات جنازة لورثة مصريين توفوا بالأردن

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مدبولي يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا (المصرية - الأردنية)

مسؤول روسي: موافقة مصر على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته

مسؤول روسي: موافقة مصر على لقاح "سبوتنيك-V" يدل على سلامته وفعاليته

شبكة عيون الإخبارية