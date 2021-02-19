الهند تعلن مقتل وإصابة 5 أشخاص في عمليتين أمنيتين بكشمير

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مصراوي Masrawy

نيودلهي - أ ش أ

أعلن مسئولون بالهند، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة مسلحين، خلال عملية أمنية شنتها قوات الأمن لطردهم من مخبأهم في مدينة "شوبيان" بإقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن العملية الأمنية تمت بالتعاون بين الجيش والشرطة، وأنه تمت مصادرة أسلحة رشاشة وامدادات كانت بمخبأ الإرهابيين.

في سياق متصل، أعلنت الشرطة الهندية مقتل ضابط قوات خاصة وإصابة أخر إثر تبادل لإطلاق النار في عملية منفصلة كانت تستهدف قائد خلية إرهابية في بمقاطعة "بودجام"، إلا أنه تمكن من الهرب، فيما تم نقل الضابط المصاب إلى المستشفى للعلاج.