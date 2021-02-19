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إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

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إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

مصراوي Masrawy

11:25 ص الجمعة 19 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب شخصان، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بمركز الفتح في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود مصابين.

أشارت التحريات إلى انقلاب سيارة ملاكي رقم"4891 ب و" على الطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن إصابة "فتحية.ع.س" 71 عامًا، و"عادل.ف.أ" 38 عامًا.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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