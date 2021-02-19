صور.. سقوط أمطار في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، لهطول أمطار، مصحوبة بموجة صقيع في جميع أنحاء المحافظة.

وشهدت المناطق الساحلية شمال محافظة كفر الشيخ، رياح شديدة، بينما تعرضت باقي المدن لرياح متوسطة وسط سقوط الأمطار، دون تأثير في حركة السير على الطرق العامة، والسريعة.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعلن منذ أمس الخميس، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار، والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.