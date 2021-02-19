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مصرع عامل في انقلاب جرار زراعي داخل ترعة بسوهاج

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مصرع عامل في انقلاب جرار زراعي داخل ترعة بسوهاج مصرع عامل في انقلاب جرار زراعي داخل ترعة بسوهاج

مصراوي Masrawy

10:58 ص الجمعة 19 فبراير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقى عامل مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث إنقلاب جرار زراعي داخل ترعة بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا إخطارًا من مستشفى جرجا العام بوصول "حاتم. أ" 45 عامًا عامل ويقيم بناحية المجابرة دائرة المركز جثة هامدة.

وأفاد شقيقه "البدري" 28 عامًا سائق أنه أثناء قيادة المذكور جرار زراعي بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لإنقلابه بالترعة المجاورة للطريق ووفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

جرى استخراج الجرار الزراعي من الترعة والتحفظ عليه، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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