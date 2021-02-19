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بـ"الحبة القاتلة".. شاب يُنهي حياته منتحرًا في أسيوط

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بـ"الحبة القاتلة".. شاب يُنهي حياته منتحرًا في أسيوط بـ"الحبة القاتلة".. شاب يُنهي حياته منتحرًا في أسيوط

مصراوي Masrawy

10:52 ص الجمعة 19 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، اليوم الجمعة، إثر تناوله أقراص حفظ الغلال السامة داخل منزله بمركز أبنوب في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مستشفى أبنوب، بوصول جثة هامدة لشاب بعد تناوله أقراص حفظ الغلال السامة.

وأشارت التحريات الأولية إلى انتحار "حماده.ح. ع" 35 عامًا، نتيجة تناول أقراص حفظ الغلال المعروفة إعلاميًا بـ"الحبة القاتلة"، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي تحت تصرف النيابة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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