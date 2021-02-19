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لليوم الثالث.. استمرار أعمال البحث عن ضحايا اللنش الغارق أمام سواحل بورسعيد

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لليوم الثالث.. استمرار أعمال البحث عن ضحايا اللنش الغارق أمام سواحل بورسعيد لليوم الثالث.. استمرار أعمال البحث عن ضحايا اللنش الغارق أمام سواحل بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:50 ص الجمعة 19 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت فرق البحث والجهات المعنية بمحافظة بورسعيد، جهودها، اليوم الجمعة، للبحث عن ضحايا واقعة غرق لنش أحد التوكيلات الملاحية الذي انقلب بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وخرج "لنش إبراهيم رجب"، مساء الثلاثاء الماضي، لأداء إحدى الخدمات التابعة لأحد التوكيلات الملاحية وذلك بتوصيل طرود إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصان من التوكيل الملاحي وهما: "محمود السيد، وماهر جابر"، و2 من البحارة وهما: "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونجحت جهود فرق الإنقاذ في انتشال جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، ووضعه بمشرحة مستشفى السلام بورسعيد تحت تصرف النيابة العامة، ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على جثث الـ4 الآخرين.

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