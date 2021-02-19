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صور.. نوة "الشمس الصغيرة" تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة

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صور.. نوة "الشمس الصغيرة" تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة صور.. نوة "الشمس الصغيرة" تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة

مصراوي Masrawy

10:34 ص الجمعة 19 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

ضربت نوة "الشمس الصغيرة" سواحل الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وشارك في جهود كسح مياه الأمطار من الشوارع، 4 جهات هي الأحياء وشركات" الصرف الصحي، مياه الشرب، نهضة للخدمات البيئية والنظافة، إذ جرى الدفع بـ 180 سيارة شفط.

ومن جانبه، أعلن أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

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