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فنزويلا تبدأ التطعيم ضد بلقاح "سبوتنيك V" الروسي

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فنزويلا تبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي فنزويلا تبدأ التطعيم ضد بلقاح "سبوتنيك V" الروسي

مصراوي Masrawy

08:16 ص الجمعة 19 فبراير 2021

كاراكاس- (أ ش أ):

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بدء حملة التطعيم ضد المستجد بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وقال مادورو -في كلمة أمام حشد من أنصاره، حسبما أفادت قناة " اليوم" ، اليوم الجمعة: "اليوم بدأ تطعيم كل الموظفين الصحيين في البلاد بـ"سبوتنيك V"، اللقاح الأكثر أمنا في العالم".

وتسلمت فنزويلا الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V"، -في 13 فبراير الجاري- وفقا لعقد أبرم بين الطرفين في ديسمبر 2020.

وفنزويلا من الدول التي شاركت في المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية للقاح "سبوتنيك V" حيث شملت التجارب 2000 شخص، وقال مادورو سابقا إنها أظهرت أن مدى فعالية المصل بلغت حوالي 100%.

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