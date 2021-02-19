★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كاراكاس- (أ ش أ):

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وقال مادورو -في كلمة أمام حشد من أنصاره، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة: "اليوم بدأ تطعيم كل الموظفين الصحيين في البلاد بـ"سبوتنيك V"، اللقاح الأكثر أمنا في العالم".

وتسلمت فنزويلا الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V"، -في 13 فبراير الجاري- وفقا لعقد أبرم بين الطرفين في ديسمبر 2020.

وفنزويلا من الدول التي شاركت في المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية للقاح "سبوتنيك V" حيث شملت التجارب 2000 شخص، وقال مادورو سابقا إنها أظهرت أن مدى فعالية المصل بلغت حوالي 100%.