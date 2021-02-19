أخبار عاجلة

قرابة الـ66 دولارًا.. موجة البرد في تكساس "تشعل" أسعار النفط -
"ناسا" تنشر أول مقطع صوتي من المريخ.. فيديو -
"ربع وهبع ومرع ولمع" و"برد دامي لا يقتل".. "الحصيني": بدأ سعد البالع! -
احترازات كورونا.. أمانة الرياض: إغلاق 128 منشأة خلال 24 ساعة -
السديس للمديرين الجُدد: خدمة الحرمين اصطفاءٌ من الله.. علينا استشعار النعمة -
"الصحة العالمية": لا نمتلك بيانات تشير إلى أن اللقاحات ضد كورونا تمثل خطراً -
شاهد.. صحة بيشة تبدأ تقديم لقاحات "كورونا" -
"بسيارتَي الغرفة التجارية".. "حفل سباق الفروسية 18" يواعد حائل غداً -
قرابة الـ66 دولارًا.. موجة البرد في تكساس "تشعل" أسعار النفط -
"ناسا" تنشر أول مقطع صوتي من المريخ.. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

صحيفة "الجمهورية": تسخر كل الإمكانيات لمساندة الأشقاء في إفريقيا للحصول على لقاحات "كورونا"

Print
صحيفة "الجمهورية": مصر تسخر كل الإمكانيات لمساندة الأشقاء في إفريقيا للحصول على لقاحات "كورونا" صحيفة "الجمهورية": تسخر كل الإمكانيات لمساندة الأشقاء في إفريقيا للحصول على لقاحات "كورونا"

مصراوي Masrawy

07:24 ص الجمعة 19 فبراير 2021

القاهرة-(أ ش أ):

أكدت صحيفة الجمهورية أن لن تدخر جهدا نحو تسخير كل الإمكانيات لمساندة الأشقاء في القارة الأفريقية من أجل الحصول على لقاحات .

واستعرضت الصحيفة - في افتتاحيتها التي عنونتها بـ (تنسيق دولي للحصول على لقاح كورونا) - جهود مصر لتعزيز استراتيجية الاتحاد الإفريقي للحصول على اللقاحات وتصنيعها، وتحقيق تطلعات وآمال وطموحات الشعوب الأفريقية في مواجهة الجائحة وتجاوز تداعياتها الصحية والاقتصادية.

وشددت على أن الجهود المصرية لا تتوقف من أجل منح الأولوية؛ لضمان حصول القارة الإفريقية على حصة كافية من لقاح كورونا، بأسعار تفضيلية، مع استمرار التنسيق والمشاورات مع الشركات العالمية المطورة للقاحات للتعاون في إنتاج اللقاحات على المستوى القاري.

وأوضحت صحيفة الجمهورية إن ذلك يأتي في إطار العمل على تعزيز قدرات الإنتاج المحلي لتمكين الدول من مواجهة أي طوارئ صحية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا في قطاع الصحة إلى جانب ضرورة إيجاد إطار للحصول على التراخيص الخاصة بإنتاج اللقاح وتوزيعها

وأضافت أن المشاورات لا تتوقف، والتنسيق مستمر مع المجتمع الدولي لإتاحة الفرصة للدول الإفريقية للحصول على لقاحات فيروس "كورونا"، بشكل منصف وعادل فضلا عن حشد التمويل والدعم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

شبكة عيون الإخبارية