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11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها

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11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها 11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها

مصراوي Masrawy

02:56 ص الجمعة 19 فبراير 2021

كتب - محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن الحالات التي يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك، نتيجة وجود مخالفات.

وتشمل هذه الحالات:

1- قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجيل الاستهلاك.

2- الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجيل الاستهلاك (التوصيل المباشر).

3- إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك.

4- توصيل التيار المسجل على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.

5- إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر.

6- قیام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

7- منع مندوبي الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصيانة أو الإصلاح أو التعدیل التي ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذية الكهربائیة أو العدادات.

8- تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین، بسبب یرجع للمستهلك إذ یتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته، وفقًا لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخيرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة، وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالية، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذية الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التوريد.

9- قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد التغذية الكهربائیة له.

10- رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.

11- تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 یومًا من تاریخ المطالبة.​

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